Pleasure “Vi bruger ikke idéen om Europa til noget, fordi den ikke svarer til tiden”

Da krigen brød ud i Ukraine, rejste journalist Jeppe Bentzen afsted i tog for at forstå sin egen generation af unge voksne, hvis fremtid var blevet forandret af en krig på europæisk jord. Den ligeledes unge forfatter og journalist Victor Boy Lindholm satte ham i stævne på Hovedbanegården for at finde ud af, hvad han har lært