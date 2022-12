Pleasure “Den er lavet til at holde en evighed. Kan du forestille dig en Tesla blive 90 år?” spørger Per Thomsen og kigger på bilen

Selvom Rolls-Royce til næste år lancerer deres første elbil og i 2030 helt udfaser de benzindrevne modeller, nægter de gamle biler at overgive sig. I Danmark er der over 100 Rolls-Royce-entusiaster, der ofte ejer mere end ét eksemplar. Og for dem er det ikke en bil – det er en besættelse