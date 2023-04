Pleasure Dea Kudibal vil ikke være afhængig af nogen – derfor byggede hun sin modevirksomhed op

Hun har brugt 20 år på at bygge en modevirksomhed op, der på får år har mere end fordoblet sin omsætning til knap 100 mio. kr. Dea Kudibal er drevet af et stærkt behov for at være økonomisk uafhængig. For en barsk begivenhed fra hendes ungdom har lært hende, at der er kun én, der har ansvaret for hendes liv: Hende selv