De havde ikke råd til drømmen om en gammel strandvejsvilla. Derfor byggede de en ny selv: Hvis man tog "gammel" ud af ligningen var drømmen indenfor rækkevidde

Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det, men strandvejsvillaen her er nybygget. For Anne og Martin Rasmussen valgte at justere drømmen om en gammel villa og bygge en ny i klassisk stil. På den måde fik de råd til både havudsigt og moderne luksus som et vinkøleskab i gulvet

