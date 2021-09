Danske Mikkel Kristensen købte en envejsbillet til Portugal og blev ejer af et fortryllende boutiquehotel på den portugisiske vestkyst

På den portugisiske vestkyst er der netop åbnet et fortryllende dansk boutiquehotel. Stemningen er venskabelig og stilfuld – tænk 70’er-æstetik, L.A. og analogt fotografi – og herfra kan man surfe, hike i den nærliggende nationalpark eller blot hænge ud i lobbyen, haven og på terrassen med de øvrige gæster

Eksklusivt for kunder

For et år siden gjorde danske Mikkel Kristensen noget, som mange kun lader forblive ved drømmen: Han købte en envejsbillet til Portugal og blev ejer af et boutiquehotel. Hotellet, der ligger i byen...