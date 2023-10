Pleasure Dansk designsucces begyndte med en tom øl-fustage

Nye vinde blæser på den danske møbel- og interiørscene, og få brands har gang i en større storm end designkollektivet Niko June, der slog sit navn fast med en allerede nyikonisk plastikvase lavet af brugte ølfustager. Men hvordan tager man skridtet videre fra at være et pandemiprojekt til at blive en seriøs virksomhed med penge i ryggen?