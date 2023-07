Pleasure Først da hun droppede den lykkelige skilsmisse, blev hun lykkelig

Guldsmeden Josephine Bergsøe forsøgte at udleve den moderne, lykkelige skilsmisse, da hun blev skilt. Men efter et angstanfald indså hun, at hun skulle smække døren hårdt i for at blive lykkelig – og at det ikke er farligt at være helt ærlig over for omverdenen om hvorfor