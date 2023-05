Pleasure Andrea Elisabeth Rudolph er kræftfri og tilbage i sit firma – hun har et godt råd til sig selv og til dig

Da Andrea Elisabeth Rudolph fik konstateret brystkræft, gik hun hjem fra det firma, hun selv havde grundlagt, og kom ikke igen. Før nu, to år senere. Men hun er tilbage på en ny måde. For det vigtigste, hun har lært, er at se hver eneste dag som levet liv