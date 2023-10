Pleasure Han er vært på smagsdommer-podcasten, alle vil være med i. Her er hans bedste tips til stil, mad og mode

Chris Black er kreativ konsulent og står bag den populære amerikanske podcast “How Long Gone” med gæster som Bret Easton Ellis, Lena Dunham og The National. Her fortæller han om at sværge til vitamin-soveplastre, penny loafers og slips fra Drake’s, og om sit køleskab, der ikke indeholder mad – kun vand med brus