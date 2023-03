Pleasure Chefdesigner hos Gant har et godt råd: Når du begynder på et nyt job, så hold kæft de første tre måneder

Som kunstnerisk leder hos modemærket Gant arbejder Christopher Bastin med så mange farver hver dag, at han selv foretrækker at gå i sort. Verdens bedste hotel ligger efter hans mening i hans hjemby Stockholm, men vil man have Nordeuropas bedste carbonara, findes den i København