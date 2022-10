Pleasure Satiriker sad på forreste række, da Danske Bank-ledelsen skulle forklare sig: “Hvad mon de andre journalister ville tænke?”

Camilla Boraghis job er i bedste sendetid at skulle spørge politikere om de mest absurde ting i satireprogrammet “Tæt på sandheden”. Hun gør det ikke for at få dem ned med nakken, men fordi hun gerne vil formidle politik på en underholdende og oplysende måde