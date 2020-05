Arkitektdrømme efter corona: Asfalten bliver fjernet fra gaderne og bycentre bliver fyldt med andet end butikker

Har frygten for pandemier gjort byen mindre attraktiv at bo i? Nej, mener arkitekter, for mennesker søger hen, hvor mennesker er. Men ændringer vil komme, for vi kører mindre i bil, shopper anderledes og arbejder mere hjemme

Da København i 1853 blev ramt af kolera, satte det fart på nedrivningen af voldene. Byen var voldsomt overbefolket, og de sanitære forhold uhyrlige, så noget måtte gøres, mens ligene hobede sig op....