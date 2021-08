Før var det nærmest et tabu, men nu starter showet: Flere bryghuse udvider menukortet med ølcocktails

Cocktails med øl er det nye i øllets verden og viser, at øl er meget andet end kolde fadøl til fodbold. Bl.a. sangria med øl i stedet for rødvin og en Aperol Spritz, hvor prosecco er skiftet ud med øl

Eksklusivt for kunder

Øl i cocktail har været ikke eksisterende, nærmest et tabu, i den danske ølrevolution, for man ødelægger jo ikke en øl, et færdigt kunstværk. Men nu begynder showet.I bl.a. Frankrig, Italien og USA...