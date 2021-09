Psykolog vil i nyt radioprogram lære os at sænke farten: “Vi har i en årrække hyldet erhvervschefer, der sover tre-fire timer om natten. Men det skader virksomheden.”

Forskningen viser, at vi bliver både klogere, gladere og mere produktive, hvis vi sætter farten ned. Psykolog Henrik Tingleff forsøger i nyt radioprogram at finde redskaberne, der kan hjælpe med at sætte farten ned i tide

