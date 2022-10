Pleasure Bliv forelsket i Frankrigs uopdagede hjørne

Departementet Lozère i det sydvestlige Frankrig er ikke nær så kendt af danske turister som Provence og Côte d’Azur. Det er en skam. For her er færre turister, unikke landskaber og et intimt slotshotel, der forener luksus og moderne design med gastronomi og yoga