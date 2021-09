Chiles berømte topvin holder på den lange bane og bør nydes til en stor fedtmarmoreret bøf

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Hvis du vil begå dig i et selskab af klassiske vinsnobber, er det klogest at erklære din kærlighed til Bourgogne frem for Chile, da chilensk rødvin er en populær prygelknabe, som man kan skælde ud ...