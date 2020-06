Der er tryk på velsmagen og nok på tallerkenerne hos Mundheld, som er Hotel Britannias nye og rigtig vellykkede gourmetrestaurant

“I’m goin out west, where the wind blows tall,” småbrøler den amerikanske sanger Tom Waits voldsomt i mine højtalere, mens jeg kører over Storebæltsbroen på vej mod Esbjerg, som har fået en bemærke...