Han tabte folketingsvalget, men vandt et nyt liv. Anders Samuelsen begynder forfra på øen, han forlod som 16-årig

Tidligere formand for Liberal Alliance, Anders Samuelsen, lagde Samsø og en djævelsk stedfar bag sig som 16-årig, men efter at have tabt sin plads i Folketinget i 2019, begynder han forfra på øen. Med sin nye forlovede, sin baby, et direktørjob og et nyrenoveret hus i gåafstand til sommerfesterne

