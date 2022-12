Pleasure Hans opskrift på succes smager af whisky

I en grå 70’er-betonbygning i Skotland faldt jurastuderende Henrik Brinks pladask for whiskyfaget. I dot.com-tiden var han it-iværksætter, men bare for at nå punktet, hvor han kunne gøre sin drøm til virkelighed. Her fortæller han historien bag det prisvindende Copenhagen Distillery