En nat i en vildmarkshytte i Värmland er en øvelse i simpel levevis og samvær med den store natur. Det er ideelt til en digital detox

“Ha det så trevligt!”Med et skævt smil mellem de lange skægstubbe forlader Thomas Peterson mig efter at have fremvist de spartanske faciliteter. Nu er det op til mig selv at overleve i et døgns tid...