Pleasure I Ukraine samles de om at genopbygge ødelagte huse, mens en DJ spiller. Her fortæller en chefredaktør om sammenhold og håb

På 233. dag er Elle-chefredaktør Sonya Zabouga og hendes 44 mio. landsmænd ofre for Ruslands invasion af deres hjemland. Fra at være et mode og boligmagasin er Elle-ansatte nu også frivillige og stemmer, der skal hylde, forene og skabe håb midt i fortvivlelsen