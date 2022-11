Pleasure 100 hvide T-shirts i en sort sportstaske blev begyndelsen på Silas Adlers succes

Som 17-årig grundlagde Silas Adler modemærket Soulland, der på forunderlig vis bliver ved med at være cool. Men lige da det så ud til kun at kunne gå op ad, mistede han sit touch. For hvad skal man gøre, når verdens mænd pludselig vil have grå hættetrøjer, og man helst vil lave slangeprint og lyserødt?