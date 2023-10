27. okt. 2023 KL. 12.00 Gem til senere

En narkokrig eskalerer lige nu omkring store havne i Holland og Belgien. Flere gange i år er der gjort rekordfangster af kokain, bl.a. på et Mærsk-skib. I Belgien finder tolderne nu så mange stoffer, at de har problemer med at nå at destruere dem