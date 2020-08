Min hobbyinvestering: Samlerne flokkes stadig om The Rolling Stones

Fascinationen af det engelske rockband The Rolling Stones har fulgt Jørgen Chr. Wind Nielsen lige siden de tidlige teenageår på Amager. Gennem årene har han opbygget en stor samling af orkestrets musik, uanset om det er udkommet på vinyl eller på cd’er

Det største hit i en lang perlerække hedder “(I Can't Get No) Satisfaction”, og det efterfølgende guitarrif i Rolling Stones-sangen fra 1965 kan de fleste med en svaghed for rockmusikken straks nyn...