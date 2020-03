Få styr på selvangivelsen og undgå at snyde dig selv for penge

Eksklusivt for kunder

Officielt kan du tjekke din årsopgørelse fra på mandag – men måske endda allerede fra fredag aften. Her får du skatteeksperternes gode råd til, hvilke fradrag du skal huske at få med på selvangivelsen, så du sikrer dig at få de rigtige fradrag

