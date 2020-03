I løbet af de sidste to år har 32 små og mellemstore virksomheder vist, at man kan tjene penge på at løse verdensmålene

To år. 17 verdensmål. 32 virksomheder. Det er tid til at gøre status over en unik satsning, der hjælper små og mellemstore virksomheder til at tjene penge på at redde verden. Plastix, der producere...