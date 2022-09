Kommentar | Carsten Valgreen: Vi står nu over for den værste recession siden 2008 – og det kan blive værre

Det ser sort ud for Europas økonomi. Med en inflation vi ikke har set siden 1970’erne og lønvækst, der slet ikke følger med, er den gennemsnitlige europæiske husholdnings realindkomst slået tilbage til niveauet fra ca. 2015.

Det er syv års vækst i produktivitet og realindkomst fremgang, der bare er forsvundet på 12 måneder.

Og det har ikke været de værste syv år i europæisk økonomisk historie. Når el- og varmeregningerne kommer til vinter bliver det ikke sjovt – især ikke i Nordeuropa.

“ Nedturen er kun lige ved at begynde, og ECB ser ikke ud til at have lyst til at se den i øjnene. Deres seneste vækstprognose for 2023 er alt for optimistisk. Og det er deres inflationsprognose for næste år desværre også

For at føje spot til skade er renterne også steget markant. Den gennemsnitlige tiårige statsobligationsrente i euroområdet er steget fra 0 pct. til 2,5 pct. over det seneste år.

Og selv om 2,5 pct. stadig er lavt i forhold til den langsigtede historie og – måske især – i forhold til den løbske inflation, så er det netop stigningen i renterne, der i særdeleshed betyder noget for væksten.

En stigning i tiårige statsobligationsrenter på 2,5 procentpoint over et år er ikke set siden 1994. Det er selvfølgelig en mavepuster for boligmarkederne – og de er allerede på vej i gulvet. Dermed taber europæerne ikke alene noget, der ligner 5 pct. i real indkomst.

Deres boligformue kommer også til at skrumpe. Desuden har aktieformuen det heller ikke for godt, og pensionsopsparingens købekraft kollapser i øjeblikket. Og tro ikke, at en afslutning af krigen i Ukraine kan løse problemet.

Lavere energipriser vil hjælpe, men inflationsproblemet stikker dybere, stigende renter bliver et vedholdende problem, og nedturen i boligmarkederne er kun lige begyndt.

Der er ikke nogen vej udenom en dyb recession i Europa, som jeg har skrevet her i Børsen flere gange i år. Desværre ser den nu blot ud til at blive endnu dybere, end jeg frygtede.

Næste år kommer både og Europa og USA til at se stigende ledighed og dermed yderligere pres på europæernes privatøkonomi.

Nedturen er kun lige ved at begynde, og ECB ser ikke ud til at have lyst til at se den i øjnene. Deres seneste vækstprognose for 2023 er alt for optimistisk. Og det er deres inflationsprognose for næste år desværre samtidigt ligeså.

Intet godt at sige om 2023

Der er ikke noget godt at sige om 2023, som tingene ser ud nu. Og selv om aktiemarkederne allerede er faldet meget i år, er de næppe færdige med at falde.

Og det værste er, at renterne måske heller ikke er færdige med at stige endnu.

Verden skal nok blive god igen en dag. Men vi skal lige have set realiteterne i øjnene og have udrenset alt lalleoptimismen efter coronaboomet.

Og vi skal have skabt lidt realitetssans i boligpriserne.

Og have opdaget, at vi er en del fattigere, end vi troede ved udgangen af 2021. Det kommer til at tage tid