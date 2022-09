Debat | ATP svarer på kritik: De seneste fem år har vi tjent 142 mia. kr. i afkast, så vi beviser vores værd trods tab i 2022

Henrik Ramlau-Hansen og Jesper Rangvid kommenterer i Børsen den 6. september 2022 ATP’s halvårsresultat.

I et finansielt marked præget af ekstrem turbulens tabte ATP 57,6 mia. kr. på sine investeringer i første halvdel af 2022, hvilket de to CBS-økonomer betegner som en “finansiel gyser” og et resultat, der kalder på grundlæggende ændringer i ATP.

Vi sætter pris på lysten til at diskutere ATP’s rolle og betydning i det danske pensions- og velfærdssystem.

ATP’s rolle er først og fremmest at levere et supplement til folkepensionen og dermed sikre danskerne grundtryghed som pensionister. Det gør vi ved at forvalte og investere de faste årlige indbetalinger på ca. 10 mia. kr. fra stort set alle i Danmark, så de kan gå på pension vel vidende, at ATP udbetaler et fast og livslangt beløb til dem.

Det store tab i første halvår 2022 har ikke påvirket de livslange garantier, som ATP’s 5,4 mio. medlemmer har. Garantierne ligger fast, og med en stigende rente vil ATP alt andet lige være i stand til at give højere garantier for de fremtidige bidrag, end det har været muligt i de senere år med meget lave eller endda i perioder negative renter.

Men 57,6 mia. kr. er et meget stort tab, og det er rigtigt, at det kan ses på ATP’s økonomiske reserver. ATP er dog rustet til at kunne modstå den slags, så reserveniveauet er langt fra kritisk.

ATP havde ved udgangen af første halvår 2002 108 mia. kr. i økonomisk polstring – og holder man det op imod de pensioner, vi har garanteret vores medlemmer lige nu, så svarer det til bonusevne på over 17 pct.

I historisk perspektiv er det et fornuftigt niveau, som fortsat giver mulighed for en passende langsigtet investeringsstrategi.

Dynamisk og langsigtet

ATP’s investeringsportefølje investeres efter en dynamisk risikotilpasning, så der tages mere absolut risiko, når de finansielle markeder er positive. Omvendt reducerer vi risikoen, når markederne er negative. Det er med andre ord helt i overensstemmelse med den langsigtede strategi, at risikoen er reduceret igennem første halvår som konsekvens af de meget negative, finansielle markeder.

Det er en bevidst strategi, som vi følger, uanset markedernes bevægelser. Og det er en strategi, der har tjent ATP’s medlemmer rigtig godt.

Alene gennem de seneste fem år har ATP tjent 142 mia. kr. i afkast og bl.a. derfor kunnet forhøje pensionerne for alle vores medlemmer med ca. 30 mia. kr. i alt ved indgangen til 2022.

De 142 mia. kr. i afkast er et udtryk for, hvordan vores investeringsstrategi virker til gavn for medlemmerne over tid.

At vi, efter et halvår med krig i Europa, inflation, stigende renter og faldende aktiekurser, nu har indkasseret et stort tab, er noget, vi har været klar over risikoen for – og været klar til at modstå økonomisk.

ATP’s investeringsstrategi er tilpasset vores formål: At levere en livslang, garanteret pension og samtidig forsøge at sikre, at pensionen følger med prisudviklingen i samfundet.

Når inflationen stiger så hurtigt som nu, kan ingen pensionsselskaber, heller ikke ATP, følge med. Men ATP udbetaler dét, vi har lovet – det kan vi i kraft af vores forretningsmodel med en livslang og garanteret pension. Omvendt vil flere pensionister med ugaranterede pensioner sandsynligvis opleve en faldende udbetaling efter 2022.

I gang med modernisering

Som Ramlau-Hansen og Rangvid noterer, er ATP’s forretningsmodel ved at blive moderniseret, så en lidt større del af medlemmernes indbetalinger bliver investeret med større risiko.

Det skal sikre muligheden for et endnu bedre afkast, men samtidig fastholde sikkerheden ved at udfase medlemmernes risiko i årene op mod pensionering.

ATP Livslang Pension er designet til at levere grundtryghed sammen med folkepensionen – netop derfor er pensionen livslang og garanteret. Det forpligter at være en del af den bærende søjle i det danske pensionssystem.

Og derfor flugter forslaget om at gøre ATP’s pensioner ugaranterede ikke med ATP’s formål og placering i det danske pensionssystem, der gang på gang fremhæves som et af verdens bedste.