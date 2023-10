“Venstre skal definere en CO2-afgift – ikke venstrefløjen”

Aviserne bugner lige nu over med analyser af, at Venstre er splittet på klimadagsordenen. Jakob Ellemann og resten af Venstres ledelse har flyttet Venstre på den grønne dagsorden de seneste år. For nogle er det gået for hurtigt. Men det skal gå hurtigt. 2030 nærmer sig med hastige skridt, og sommer efter sommer ser vi konkrete konsekvenser af klimaforandringerne i Danmark og i Europa.

Der skal handles, og der skal handles nu. Vi er en gruppe unge Venstre-folk, der mener, at det er helt rigtigt, at Venstre har flyttet sig på den grønne dagsorden, tager klimaforandringerne alvorligt og ikke mindst anviser konkrete liberale værktøjer til en klimaneutral økonomi.

Venstre er vokset ud af landbruget, og derfor er det naturligt, at vi kerer os om at udvikle landbrugssektoren. Det er naturligt, at vi er stolte af, at vi i Danmark producerer nogle af verdens bedste fødevarer, som der vil blive endnu mere brug for i en verden med klimaforandringer, hvor det vil blive sværere – hvis ikke umuligt – at dyrke jorden i andre dele af verden.

Og det er naturligt for os, at vores kærlighed til landbruget ikke er ensbetydende med, at vi har lavere ambitioner for landbruget end for andre dele af dansk erhvervsliv. Tværtimod.

“ Den grønne omstilling er en kæmpe mulighed for landbruget, og derfor har Ellemann og Venstres ledelse også taget det helt rigtige valg

Det er misforstået, hvis man tror, at vi gør dansk erhvervsliv, herunder dansk landbrug, en tjeneste ved at fortsætte business as usual. Det eneste, det vil føre til, er, at vi bliver overhalet af andre lande, der er mere ambitiøse og progressive end os.

Nogle af os har rødder i landbruget, og vi kender alle hver især dygtige, progressive og innovative landmænd. Den grønne omstilling vil ikke slå landbruget ihjel.

Den grønne omstilling er en kæmpe mulighed for landbruget, og derfor har Ellemann og Venstres ledelse også taget det helt rigtige valg, ved at det er Venstre, der skal være med til at definere en kommende CO2-afgift, og ikke venstrefløjen.

For klimapolitik er værdipolitik. Det ser vi gang på gang, når venstrefløjen vil bestemme, hvad vi spiser, hvordan vi transporterer os, og hvor mange børn vi får. Så sent som i sidste uge argumenterede to unge SF’ere for, at det er en gigantisk fejl af statsministeren ikke at ville blande sig i danskernes kødforbrug. Klimapolitikken er også en værdipolitisk kampplads for os.

En kampplads, hvor den grønne løsning er blå. Hvor vi tror på, at udvikling og innovation – drevet af danske virksomheder – kan skabe de løsninger, der skal bringe os ind i en klimaneutral fremtid, hvor Danmark fortsat er et af verdens mest velstående lande.

Udvikling frem for afvikling

En CO2-afgift er et af de mest liberale instrumenter, vi kan bringe ind i klimapolitikken. Det er et sundt liberalt princip, at vi beskatter det, vi vil have mindre af, og fjerner skatter på det, vi gerne vil have mere af. Vi vil gerne have mindre CO2.

Derfor beskatter vi CO2. Vi vil gerne have danskerne til at arbejde mere. Derfor reducerer vi skatten på arbejde. Derfor er det også naturligt, at vi i Venstre samtidig arbejder for en europæisk CO2-afgift, så vi kan drive den grønne omstilling på liberale principper i hele EU.

Ingen kommer til at fortsætte sin produktion uforandret. Ser man tilbage på dansk erhvervsliv for 20 år siden, har vi en anden produktion i dag, end vi havde dengang – fra landbruget til finanssektoren. Er man ikke i udvikling, er man under afvikling. Det gælder for erhvervslivet såvel som politiske partier.

Venstre er også i udvikling. Vi vil ikke stå på mål for, at landbruget bliver afviklet. Vi vil udvikle landbruget, ligesom vi vil udvikle Venstre og resten af Danmark. Og selvom løsningen så absolut ikke ligger ligefor, er vi ikke et øjeblik i tvivl om, at løsningen bliver bedre med Venstre ved forhandlingsbordet.