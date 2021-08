Debat | Bureaudirektør: Hypervækstvirksomheder ligner hinanden for meget – du kan lære meget af Pleo og Lunar

Danmarks digitale højvækstvirksomheder anno 2021 ligner hinanden i en sådan grad, at de næsten ikke er til at skelne mellem. Det er både et problem og en mulighed

Opinion Eksklusivt for kunder