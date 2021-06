Ugen i politik med Helle Ib: En – næsten – fuldendt glæde

Sent i nat landede en politisk aftale om genåbning af Danmark. Udfasning af mundbind, lempelser af krav for forsamlinger, øget åbningstid for barer og en stribe andre ændringer markerer, at smitten er i bund og epidemien under kontrol. Alle restriktioner ophæves ikke i ét hug - alligevel vidner den politiske aftale om den særdeles glædelige udvikling: At Danmark er ved at lægge den hårde corona-krise bag sig.

Det omfattende testregime, hvis pris for statskassen har været problematiseret, er på mange måder indsatsen værd som led i en kontrolleret og omfattende genåbning.

Ugens brøler:

Kristian Thulesen Dahl med sit opsigtsvækkende forslag i debatten om det ophedede boligmarked og de lave renter. Dansk Folkepartis formand åbnede simpelthen for opgør med fastkurspolitikken.

Den erfarne partileder har haft fingrene nede i finanslovaftaler og hovedparten af de store økonomiske aftaler og reformer, der er lavet gennem et par årtier.

I første del af Lars Løkke Rasmussens V-regering efter 2015 var der internt i Venstre sågar seriøse overvejelser om, at manden nok skulle afløse Claus Hjort Frederiksen som finansminister, hvis Løkke udvidede regeringen og lukkede DF ind. Mon ikke Thulesen Dahl i så fald var stødt på en vis modstand fra embedsværket, hvis han havde luftet tanker af den slags?

Nu blev DF-formanden i stedet tørt men effektivt korrigeret af Børsens cheføkonom og perspektivredaktør Steen Bocian på lederplads her.

Ugens interne drama:

DF'ere tegner sig også for en anden opsigtsvækkende sag. Et internt opgør om linjen, som måske afspejler personlige stridigheder - men som er relevant, fordi det dækker over en større diskussion. Hvor skinger skal udlændingedebatten være på højrefløjen?

Politiken afdækkede de interne diskussioner, som udsprang af et foto af statsministerens corona-vaccination, udført af en tørklædeklædt kvinde. Et foto, der var faldet Martin Henriksen for brystet, mens reaktionen fra EP-medlem Peter Kofod bl.a. lød sådan her:

"Vi kan godt have en benhård indvandringspolitik og stadig se andet end problemer. Eller i det mindste ikke bruge en konkret sundhedsmedarbejders positive bidrag til at løfte en udlændingediskussion."

Ugens partinavn:

Så kom det endelig - navnet på Lars Løkke Rasmussens nye parti. Moderaterne skal have godkendt sit navn senere denne måned - men først til efteråret, eller i fald der kommer et tidligt folketingsvalg, får danskerne dybere besked om principprogram, mærkesager og kandidater. Vi mangler fortsat svar på meget, hvilket jeg skrev om her.

Det bliver under alle omstændigheder interessant at følge, om Lars Løkke Rasmussen er katten med de ti liv. Om han bliver i stand til at forfølge sporet og analyserne fra sin bog Befrielsens Øjeblik og får vælgernes opbakning til at gøre dét, andre i tidens løb har forsøgt sig med med tvivlsom succes. At isolere yderpartierne og gøre op med blokpolitikken.

Børsens chefredaktør Bjarne Corydon zoomede ind på perspektiverne og de skarpe spørgsmål på lederplads her.

Ugens nederlag:

KL-formand, Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard (S), havde skabt store forventninger og lagde ud med krav om mere end 5 mia. kr. til bedre behandling af handikappede.

"Når man lytter til den politiske debat, er man ikke et øjeblik i tvivl om, at der er et stort ønske fra regeringen og Folketinget om at løfte socialområdet og dermed skabe en bedre hverdag for vores udsatte borgere," sagde Bundsgaard således i midten af maj.

I denne uge faldt regeringens økonomiaftale med kommunerne så på plads - med stor skuffelse til følge.

Den vidner om, at den socialdemokratiske borgmester, S-ministrene og regeringens parlamentariske grundlag nok snart skal have en mere robust samtale om, hvilke signaler, der udsendes og forventninger, der skabes. Man lader fortsat som om, der både er plads til meget bedre velfærd, grøn omstilling og nye investeringer i uddannelsesområdet - uden at anvise en økonomisk politik, der gør samfundskagen større.

Især netmediet NB Økonomi har afdækket realiteterne.

Ugens store boligspørgsmål:

Vi får nok svar senere denne måned på især to spørgsmål, der præger debatten om boligmarkedet.

Anbefaler Det Systemiske Risiko klare indgreb for at dæmpe priser og risici? Og kommer ejendomsvurderingerne ud til tiden efter planen fra denne sommer?

Spørgsmålene trænger sig på efter nye tal fra det brandvarme marked.