Vi trænger til en ny kultur omkring iværksætteri, og den skal introduceres meget tidligere i uddannelsessystemet

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

I Danmark drømmer kun 3 pct. om at blive iværksættere. I Sverige er tallet 9 pct. Danmark sakker bagud, og det, i en tid hvor der er brug for initiativ og virkelyst både lokalt og internationalt. C...