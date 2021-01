Regeringen har for anden gang tvangslukket detailhandlen, og denne gang kan det betyde en pinefuld død for de mindre forretninger

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Detailhandlen, med udvalgsvarer som mode, sko, sport, børnetøj og bolig, er nu nedlukket for anden gang indenfor et år, og denne gang må vi forvente, at nedlukningen kan vare helt frem til marts må...