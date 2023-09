Steen Bocian: Vi står på en rentetop – eller et plateau – vi ved det faktisk ikke

Mandag over middag nåede den tiårige danske statsobligationsrente endnu et toppunkt, da den kortvarigt nåede op over 3,08 pct. Kort efter faldt renten en smule tilbage. Men det er dog alligevel bemærkelsesværdigt, at den tiårige danske rente siden starten af september er steget med over et kvart procentpoint til det højeste niveau siden 2011, for samtidig med at renten fortsætter op, viser flere og flere europæiske økonomiske nøgletal tegn på svaghed.

Der findes ikke en formel definition på stagflation, men hvis der fandtes en, så ville den aktuelle økonomisk situation i Europa være en oplagt kandidat. Væksten er presset i bund, men det til trods er inflationen fortsat høj.

Kuren mod stagflation

Problemet er blot, at så længe inflationen er høj – og når den endda i stigende omfang drives af lønvækst – så er kuren stram pengepolitik – også selvom økonomien underliggende ikke bevæger sig ud af flækken. Det taler for høje renter længe, og det er da også det, som markedet er ved at indstille sig på – selvom der i markedet er en klar forventning om, at den europæiske rente bliver sat ned gentagne gange over det kommende år.

Jeg tror imidlertid snildt, at der kan komme til at gå over et år, før det bliver relevant at diskutere rentenedsættelser, så hvis du gik og ventede på, at det lige om lidt skulle blive betydeligt billigere at låne, så er jeg bange for, at du godt kan gå hen og blive voldsomt skuffet. Set med låntagerbriller er markedet som nævnt mere optimistisk, end jeg er, men min erfaring med europæisk økonomi og Den Europæiske Centralbank er blot, at ting tager tid – ofte lang tid.

Den amerikanske centralbank plejer at være mere vaks ved havelågen, men da amerikansk økonomi underliggende ser stærkere ud end europæisk økonomi, så er det heller ikke oplagt, at der er plads til lavere renter lige med det første i USA.

Det er dog værd at understrege, at renteprognoser ofte rammer meget forbi. Lige nu er de fleste analytikere enige om, at vi står på en rentetop – men den konklusion baserer sig på nøgletal, som ofte overrasker. Så selvom alle lige nu taler om, at renterne over det kommende år vil falde, kan det faktisk sagtens være, at det modsatte sker. Så uanset om det er mine vurderinger eller andres vurderinger, du læser, så læs dem kritisk – og sørg for at lade være med at gøre dig selv for sårbar, hvis det skulle vise sig, at profetierne ikke holder.

De professionelle finansielle prognosemagere er alle sammen vanvittigt skarpe – men se ind i fremtiden kan de faktisk ikke. Hvis de kunne det, så var de jo heller ikke uenige så tit, som tilfældet er.