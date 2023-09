Steen Bocian: Lavere inflation – men jeg tvivler på, at renterne hurtigt kommer til at falde

Endelig. Langt om længe er inflationen herhjemme kommet ned under 3 pct. I august dykkede den danske inflation således til 2,4 procent – et niveau, som er ganske tæt på vores implicitte mål om en inflation i størrelsesordenen 2 procent - og det stopper nok ikke der. Meget tyder på, at inflationen vil fortsætte ned i de kommende måneder – og det kan endda ikke afvises, at vi får måneder med negativ inflation – altså en situation, hvor priserne er lavere end samme tid sidste år.

Inflationskampen er ikke vundet

Desværre er det trods de gode nyheder for tidligt at erklære inflationskampen som vundet. For det første er kerneinflationen – prisudviklingen renset for prisudsvingene på fødevarer og energi – fortsat betydeligt højere end de famøse 2 pct. For det andet er lønvæksten klart på vej op. Meget tyder på, at lønvæksten det næste år kommer op i størrelsesordenen 5 procent.

En så høj løninflation kan gøre det svært at få inflationen til at holde sig i størrelsesordenen 2 procent. Vi skal nok snarere indstille os på en inflation på 3-4 pct. over de kommende år. Det er selvsagt betydeligt bedre end sidste år, hvor inflationen et kort øjeblik blev tocifret, men det er fortsat en uhensigtsmæssig høj inflation.

Sidste tur med ECB?

Når det er sagt, så tror jeg bestemt, at den værste del af inflationskrisen er lagt bag os. Jeg har svært ved at se, hvad der skal drive en pludselig voldsom opblomstring i inflationen både herhjemme og i Europa. Jeg tror derfor også, at vi er ved at være til vejs ende med hensyn til renteforhøjelser.

Om den Europæiske Centralbank torsdag i denne uge vil vælge at hæve renterne yderligere et nøk, er det svært at mene noget særligt præcist om, men jeg tror bestemt ikke, at der venter os yderligere tre, fire renteforhøjelser. Man må ikke glemme, at pengepolitiske stramninger først virker med en vis forsinkelse, så de stramninger, der allerede er gennemført, vil fortsat trække i retningen af lavere inflation over de kommende kvartaler.

Høj rente længe

Til gengæld tror jeg, at vi skal indstille os på, at renterne bliver på det nuværende niveau eller tæt på i en rum tid. Lønvæksten er endnu højere i Europa end i Danmark, og selvom Tyskland er i krise, så ventes væksten allerede næste år at være i bedring både i Tyskland og i Europa som gennemsnit. Det vil gøre det vanskeligt for centralbanken at sænke renteniveauet.

De danske bankøkonomer venter, at den europæiske centralbank i løbet af 2024 vil vælge at sænke den europæiske rente med 0,5-1 procentpoint. Det sidste har jeg umiddelbart svært ved at tro – selvom jeg anerkender, at økonomerne blot udtrykker markedets forventninger.

Jeg tror, at det kommer til at tage tid af få inflationen blivende under kontrol – og indtil det sker, tvivler jeg på, at centralbanken vil vælge at sænke renten. Man må heller ikke glemme, at renteniveauet jo ikke er specielt højt. Den Europæiske Centralbanks ledende rente er stadig under 4 pct. – og når inflationen stadig ser ud til at holde sig pænt højt en tid endnu, så taler vi jo ikke just om en høj realrente. Lige nu er realrenten faktisk negativ.

Velkommen til det nye boligskattesystem

Man skulle næsten tro, at der var to onsdage i denne uge ikke nok med, at inflationen endelig dykkede ned i nærheden af de famøse 2 pct., vi fik også de nye ejendomsvurderinger. Dem har vi efterhånden ventet på længe – og selvom mange sikkert undrer sig over, at det kunne tage så lang tid at udarbejde et system, som rammer så skævt, så er det grundlæggende godt nyt for dansk økonomi, at boligskatterne fremadrettet atter kommer til at følge prisudviklingen på boliger. Det vil bidrage til at stabilisere boligmarkedet – så fremtidige prisstigninger og prisfald må forventes at blive mere afdæmpet. Boligskattestoppet blev opfundet for over 20 år siden. Der er ingen tvivl om, at det var en politisk genistreg – men rent økonomisk var det en rigtigt sløj idé, så selvom vi alle skal vende os til et nyt system, så er det bedre end at hænge fast i det gamle.