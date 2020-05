Næste skridt i den grønne omstilling kræver et nyt samspil mellem forskellige sektorer for at nå klimamålene

2020 skulle have været året, der satte klimaet i fokus. Det var året, hvor vi glædede os til at kvittere for danskernes grønne stemme og den klimalov, der stadfæster, at Danmark skal mindske udledn...