Myndighederne er modstræbende, når private vil have EU-Domstolen til at kigge på deres sag. Det er skidt for retssikkerheden

16 år. Så længe hang sigtelsen om ulovlige spilannoncer over hovedet på Bent Falbert, inden anklageren droppede sagen i 2019. Det var nu ikke, fordi anklagemyndigheden pludselig forbarmede sig over...