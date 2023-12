“Rosenrøde markedsforventninger gør det nemt for 2024 at skuffe”

De finansielle markeder sluttede 2023 med en lille fest i forhåbning om, at inflation og renter nu er på vej ned, og at alt bliver godt igen på vækstfronten som en konsekvens. Med andre ord, efter to år med de største pengepolitiske stramninger i over 25 år er alt løst, og vi kan gå ind i et nyt opsving. Hvis du ikke køber den lidt rosenrøde historie, er du på mit hold.

Det underliggende problem i de vestlige økonomier er ret simpelt: Vi er løbet tør for arbejdskraft. Og selv om inflationen er på vej ned efter den vanvittige overophedning i 2020-2022, er det usandsynligt, at vi permanent har løst vores inflationsproblem før eller medmindre, vi får rebalanceret arbejdsmarkederne.

Når råvarepriserne falder, efterspørgslen er svag, og virksomhederne har fået for store lagre, falder priserne på varer en periode.

Men det bliver næppe ved, så længe lønvæksten fortsætter med at være 3-5 pct. Idéen om, at vi kan komme tilbage til lav inflation på en permanent basis uden en højere ledighed, lyder som en af den slags scenarier, der er mulige, og som man kan håbe på. Men som samtidigt næppe er det mest sandsynlige.

Hovedscenarie

Men i markedernes optik er det ikke bare et muligt scenarie. Det er det centrale hovedscenarie. Der er 2 procentpoint i rentenedsættelser priset ind fra ECB i de kommende 24 måneder. Det er 1 pct. mere, end der på noget tidspunkt tidligere er indpriset, siden ECB startede i 1999.

Markedet tror ikke bare på rentenedsættelser. Det er nærmest besat af idéen. Samtidigt er europæiske aktier i rekordniveauer – på trods af faldende omsætning og stigende fallitter.

På samme måde med den amerikanske centralbank. Af en eller anden grund er markederne meget overbevist om, at vi meget snart kommer tilbage til den verden, vi var i før corona.

Uagtet, at der allerede før corona var klare tegn på overophedning i arbejdsmarkederne. Og aktiemarkederne er tilsvarende sikre på, at vi kan starte et nyt opsving, selv om ledigheden er rekord lav i OECD-landene.

Mangler arbejdskraft

Det hænger ikke sammen. Hvor skal væksten komme fra, hvis der ikke er ledige ressourcer i arbejdsmarkedet? Og hvordan kan man forestille sig, at der kan komme et opsving på baggrund af den svage produktivitetsudvikling i en verden, der deglobaliseres, hvor vi bruger ressourcer på uigennemtænkt og planøkonomisk grøn omstilling, og hvor firedages ugen de facto er på vej ind ad bagdøren. Hvordan kan vi med rekord stramme arbejdsmarkeder forvente både vækst i økonomien og faldende lønvækst? Det er et mulig scenarie. Men det er også optimistisk og rosenrødt.

Mere sandsynligt er det, at både aktie- og obligationsmarkederne (igen) har forivret sig i håbet om, at netop det scenarie, der passer dem bedst, er det mest sandsynlige. Og med de forventninger bygget ind i markederne, bliver det nemt for 2024 at skuffe. Og svært for det kommende år blot at leve op til det, som markederne nu forventer. For ikke at tale om at levere positive overraskelser.