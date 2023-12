“Derfor er rentefald ikke altid gode for investorer”

Siden starten af november er aktiemarkedet blevet løftet af forventninger om lavere renter. Efter en stribe positive inflationstal og flere velvillige signaler fra centralbankerne forventer markederne nu, at Fed vil levere den første rentesænkning allerede i marts næste år. Men er det noget, du skal glæde dig til som aktieinvestor?

Historien tyder ikke på, at det er ubetinget gode nyheder. Faktisk er det endt rigtig skidt de sidste tre gange, hvor den amerikanske centralbank har sænket renten, men håbet er generelt lysegrønt inden da.

I de sidste seks måneder, før Fed begynder at sænke renten, har der således generelt været positive afkast for både aktier og obligationer. Det er mest entydigt for obligationer, som har leveret positive afkast forud for syv ud af de seneste otte rentesænknings-episoder. Men aktier har også generelt leveret positive afkast, med kursstigninger i seks ud af otte episoder, gennemsnitligt af samme størrelse som afkastet på obligationer.

Forventningens glæde er altså generelt sød, men hvad sker der så, når centralbankerne faktisk begynder at sænke renten? Her ser billedet noget anderledes ud. For obligationer er realiteten lige så god som forventningen, men på aktiesiden ændrer billedet sig markant. Her er der kun 50/50 chance for positive afkast, og især de sidste tre perioder med rentesænkninger har ført til store kurstab.

De største tab kom de tre gange, hvor der var en alvorlig recession, mens renterne blev sænket. I 2007 kom den første rentesænkning for eksempel i september, lige før ledigheden i USA begyndte at stige, og recessionen gik i gang. Da Fed var færdige med at sænke renten i december 2008, havde de sænket renten med 4.25 pct., men i den samme periode faldt aktiekurserne med mere end 40 pct. I en recession hjælper lavere renter altså ikke.

Aktiemarkederne drømmer tilsyneladende om en blød landing, hver gang en rentesænkning nærmer sig, men det er kun hver anden gang, at de får ret. Hvad betyder det for udsigterne for aktier lige nu?

“ Forventningens glæde er altså generelt sød, men hvad sker der så, når centralbankerne faktisk begynder at sænke renten?

På den korte bane peger de historiske resultater på, at markederne formentlig vil fastholde optimismen, indtil Fed faktisk begynder at sænke renten. På den lidt længere bane er det afgørende, at de sænker renten, et godt stykke tid inden en recession starter.

Lige nu peger de økonomiske nøgletal på, at det ikke er for sent at undgå en recession, men det tager normalt et-to år, før man ser den fulde effekt af rentestigninger, og recessioner har en kedelig tendens til at komme bag på både centralbanker og markeder.

Hvis du investerer i aktier, skal du derfor glæde dig over udsigten til, at renterne formentlig vil blive sænket inden udgangen af første kvartal næste år. Men hvis du vil være langsigtet optimist, så skal du også holde øje med de økonomiske signaler. Hvis recessionen kommer, så vil forventningens glæde være den største.