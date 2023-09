Kommentar | Tore Stramer: Regeringens perfekte prognose overser forhindringerne på vejen

Jeg må ærligt indrømme, at jeg læste sidste uges Økonomiske Redegørelse fra regeringen med lige dele undren og skepsis, simpelthen fordi prognosen nærmest fremstår for perfekt. Står regeringens prognose til troende, ser vi ind i en fløjlsblød landing, hvor dansk økonomi styrer uden om samtlige kendte forhindringer.

Jeg håber selvsagt, at regeringens økonomer får ret i deres prognose for dansk økonomi. Men jeg vil ærligt sige, at min tvivl ikke er blevet mindre her nogle dage efter offentliggørelsen.

Det gælder særligt for vækstudsigterne ind i 2024, hvor regeringen primært forventer, at en bedring i den økonomiske udvikling i udlandet vil drive den ventede økonomiske fremgang herhjemme. Konkret forventer regeringen en habil vækst på 1,4 pct. i 2024.

Ser man på den økonomiske udvikling i landene omkring os, er der i øjeblikket tegn på en hård opbremsning. Sommeren har budt på et sandt rædselskabinet af økonomiske tillidsindikatorer om, at flere af vores største eksportmarkeder nu står over for et større økonomisk tilbageslag.

“ Regeringens prognose kan derfor sammenlignes med et forhindringsløb, hvor dansk økonomi klarer alle forhindringer i overlegen stil

PMI-indekset for euroområdet faldt i august til 47,0, hvilket er det laveste niveau i 33 måneder. Nok så bekymrende har nedturen spredt sig til servicesektoren, hvor der nu er udsigt til faldende aktivitet og en faldende ordreindgang.

Værst ser det ud på vores absolutte hovedmarked i Tyskland, hvor tillidsindikatorerne er faldet tungt. Står tillidstallene til troende, så har Tyskland nu retning mod et tilbageslag, der vil overgå gældskrisen i 2011.

En lignende udvikling er begyndt at tegne sig i Sverige, der er ramt af et begyndende økonomiske tilbageslag, der meget vel kan accelerere i styrke over de kommende måneder.

Ser vi mod Kina, peger pilen desværre også entydigt nedad. PMI-indekset befinder sig i recessionsterritorium, samtidig med at væksttallene generelt har skuffet. Annulleringen af en række nøgletal for ungdomsledigheden, der tidligere viste en tydelig stigning, har kun bidraget yderligere til bekymringerne for den kinesiske økonomi.

Det eneste solstrejf i de seneste økonomiske nøgletal kommer fra USA, hvor jobvæksten fortsat er fornuftig, og hvor det samlede PMI-indeks peger på stabil fremgang. Men det er en fremgang, der hovedsageligt er drevet af serviceindustrien, mens industrien nu er kendetegnet ved tilbagegang.

Alt i alt peger PMI-tallene altså i retning af, at vi kan stå over for et forholdsvist abrupt tilbageslag på vores eksportmarked – altså stik imod regeringens økonomers forventninger.

Regeringens prognose kan derfor sammenlignes med et forhindringsløb, hvor dansk økonomi klarer alle forhindringer i overlegen stil. Selvom dansk økonomi i øjeblikket er i god form, så bør risikoen for styrt, og dermed et større økonomisk tilbageslag, ikke negligeres. De nedadrettede risici dominerer, og et mere dystert forløb for dansk økonomi kan desværre ikke udelukkes, særligt når vi ser ind i 2024. Men jeg håber godt nok, at jeg tager fejl …