Kommentar | Carsten Valgreen: Recessionen er stadig på vej – her er hvorfor

Det er altid mærkeligt, hvor meget aktiemarkedet driver folks opfattelse af økonomien. Sidste sommer – da aktiemarkedet var nede – var alle overbeviste om, at recessionen var på vej.

I år – hvor aktier bare stiger – føler mange, at risikoen for recession er formindsket, eller endda fuldstændigt er forduftet. Inflationschokket er bag os, og centralbankernes renteforhøjelser er lidt i baggrunden. Alt er godt igen. Selv boligmarkedet ser ud til at stabilisere sig. Arbejdsløsheden er stadig lav. Energipriserne er kommet ned. Vi er OK.

Som professionel prognosemager har jeg set den film før. Det er, som om aktiemarkedet dikterer folks opfattelse af økonomien – ofte langt mere end de egentlige økonomiske data. Og aktiemarkedet er altid både utålmodigt og maniodepressivt. Det kan sjældent holde den dårlige stemning længe, og vi går fra at prise, at alt er fantastisk, til at prise helvede på jord – og tilbage igen – hele tiden.

Nøgternt set er jeg ikke meget i tvivl om, at økonomien er på vej ned. De fleste af de data, der signalerer, hvad der sker i morgen – og i overmorgen – peger nedad. Vi er midt i den største pengepolitiske opstramning i en generation. Få af dem, der agerer i økonomien – og i markederne – har været igennem noget lignende.

Og når pengepolitikken bliver strammet, bremser økonomien op. Det er selve formålet med øvelsen. Det tager bare ofte lang tid – især når man lige har oplevet et boom, og alle føler sig rige. Som Milton Friedman sagde: “Monetary policy works with long and variable lags.” Både “long” og især “variable” bliver ofte glemt undervejs.

I en vis forstand er en recession nu ikke bare en mulighed eller en risiko, den er en nødvendighed. Allerede inden corona havde vi det strammeste arbejdsmarked i en generation i den vestlige verden.

Og efter corona er det blevet strammere, og lønvæksten er stukket af. Sandsynligheden for, at den kan komme under kontrol, uden at ledigheden stiger markant og permanent, er lille. Og en permanent stigning i ledigheden er præcis, hvad en recession er.

Så hvis ikke recessionen kommer snart, får vi ultimativt højere renter og en recession senere hen. Der er ingen vej udenom. For i virkeligheden er recessioner en god ting. Alle hader dem: politikere, som ikke bliver genvalgt; aktieinvestorer, som taber penge; husejere, som ikke kan komme af med deres ejendom; lønmodtagere, der bliver arbejdsløse.

Recessioner bremser bobler

Mange bruger recessioner som et argument for, at der er noget galt med markedsøkonomien. Men sandheden er, at det netop er recessionerne, der viser, at markedsøkonomien virker. Det er recessionerne, der sætter tingene på plads. De stabiliserer værdien af penge. De stopper uholdbare bobler i ejendoms- og aktiemarkeder. De er en naturlig del af en markedsøkonomi. En feature, ikke en bug.

Så når recessionen kommer – og det varer næppe længe nu – er du hermed advaret.