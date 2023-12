“Flyafgift skal ikke lappe huller i statskassen – den skal styrke den grønne omstilling”

I disse dage forhandler regeringen med Radikale Venstre, SF, Liberal Alliance og Enhedslisten om den kommende flyafgift. Forhandlinger, som bliver afgørende for Danmarks rolle i den grønne omstilling af flyindustrien.

Nok fylder vores CO2-udledninger ikke alverden i det store klimaregnskab, men vi har en stærk tradition for at skabe store resultater i samspil mellem Christiansborg og erhvervslivet.

Vi har allerede gjort det på energiområdet.

Uden Danmarks satsning på vind var det aldrig blevet markedets billigste energiform. Det forpligter os til handling. For muligheden for at lede den globale omstilling gælder også udvikling af en bæredygtig flyindustri. Derfor sender Horesta og Dansk Industri i dag en klar besked til SVM-regeringen.

Det bør være en klar målsætning, at flyafgiften udfases i takt med, at målet om en CO2-neutral flytrafik nås, samt i takt med, at EU Fit for 55-initiativer implementeres. Samtidig bør det være et stålsat princip, at afgiften hverken bruges som skatteskrue eller som finansieringskilde til diverse velfærdsydelser.

Forslaget om at bruge halvdelen af flyafgiften på at finansiere en forhøjelse af ældrechecken er et klokkeklart eksempel på, hvordan vores frygt er blevet en realitet, allerede inden forhandlingerne er afsluttet.

I stedet bør hele provenuet føres tilbage til flyindustrien.

Det er her, at pengene gør gavn i forhold til målsætningen med afgiften, og der er hårdt brug for dem i en omkostningstung grøn omstilling.

Dansk luftfart og dansk turisme befinder sig i en benhård, international konkurrence, hvor vi i forvejen har store udfordringer på grund af eksisterende rammevilkår.

Skal sektoren fremover bruges til at finansiere velfærdsydelser via en grøn afgift uden øvre loft, kan det få store konsekvenser. Ikke alene for Københavns position som et af de vigtigste hubs i Nordeuropa, men også for møde- og ferieturismen, der er Danmarks fjerdestørste eksporterhverv.