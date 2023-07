Kommentar | Teis Knuthsen: Et overraskende godt aktiehalvår gentages (nok) ikke

Aktiemarkederne har i årets først halvdel givet et behageligt og, for det meste uventet, højt afkast. Behageligt, fordi afkastet er det tredjehøjeste gennem de sidste 20 år. Uventet, fordi det ikke lå i kortene, at de store teknologiselskaber så hurtigt igen skulle drive markederne til nye højder.

Udviklingen har ikke mindst tilgodeset den passive investor, hvor f.eks. en indeksfond som Ishares Core MSCI World ETF er steget med 13 pct. inklusive fondens egne omkostninger.

Dette afkast har været svært at slå for mange aktivt forvaltede aktiestrategier, dels fordi de ofte er undervægtet de store teknologiselskaber, dels fordi traditionelle risikopræmier som value, small cap og emerging markets alle er sejlet agterud i år. Det samme er et flertal af aktiesektorer, med undtagelse af cyklisk forbrug, kommunikation og it. Ligesom i 2021 er markedet således svært at slå i år.

Man kan ikke pege på et økonomisk opsving som den primære forklaring bag årets robuste afkast. Selvom arbejdsmarkeder og serviceforbrug har fastholdt et højt aktivitetsniveau, så ligger industrien underdrejet og de fleste ledende indikatorer peger fortsat mod en kommende recession.

Det skyldes heller ikke faldende renter, og centralbankerne har om noget overrasket med høg-agtige udmeldinger. På begge sider af Atlanten er der yderligere rentestigninger i vente i år, og “higher for longer” er det nye mantra.

Den afgørende ændring i prisfastsættelsen af aktier i år er snarere, at vi har været villige til at betale mere for selskaberne. For S&P 500-indekset handler vi nu på en multipel på mere end 19 gange den fremtidige indtjening, hvilket er noget over det historiske gennemsnit. Stigningen i indtjeningsmultiplen forklarer tæt på hele afkastet i år. Udviklingen er den modsatte af sidste år, hvor virksomhedernes indtjening steg, men hvor prisfastsættelsen faldt kraftigt.

Bag den positive udvikling i år ligger som nævnt først og fremmest betydelige stigninger for de store teknologiselskaber. Jeg ser positivt på kommende årtiers teknologiske fremskridt og regner med, at vi endnu er i starten af en af de lange teknologicyklusser. Et muligt endemål er en fritstående kunstig intelligens og en sammensmeltning af menneske og maskine omkring år 2045. Der har vi også små mobile atomkraftværker, solpaneler i rummet og en marginal energipris på nul.

Men denne optimisme kan ikke skygge for, at den økonomiske situation er noget uafklaret i forhold til afkastudviklingen generelt i resten af året. Pengepolitikken påvirker som bekendt den økonomiske udvikling med en betydelig forsinkelse, og endnu har vi til gode at se den fulde effekt af allerede gennemførte stramninger.

Tilbagetrækningen af likviditet advarer ligeledes mod en overdreven finansiel optimisme. Da aktier i udgangspunktet allerede er dyre, kræver yderligere kursstigninger en vedvarende fremgang i forventningerne til virksomhedernes indtjening.