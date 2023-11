“Derfor er Ørsteds nedtur vores alles nedtur”

Der skrives meget om Ørsteds gigantiske nedtur de her dage. Det gør ondt på aktionærer, pensioner og formentlig også ondt på medarbejderne. Men jeg savner det bredere perspektiv i den her debat. For Ørsteds nedtur gør faktisk ondt på os alle. Ikke på grund af faldende aktiekurser, men fordi vi reelt har brug for, at Ørsteds projekter ikke bliver lukket ned.

Verden har desperat brug for grøn energi, og faktum er, at den energi, vi skulle have modtaget fra Ørsteds projekter, nu i stedet skal findes andre steder og med stor sandsynlighed fra fossile kilder.

Lige nu lider ikke blot Ørsted, men os alle under en uansvarlig pengepolitik under pandemien, fra politikere og nationalbanker verden over. Deres pengepolitiske beslutninger har medført en lavine af konsekvenser, blandt andet inflation, der tvinger nationalbanker til at hæve renterne, som selvfølgelig påvirker business cases i mange virksomheder. Men især i virksomheder, der lige nu skal investere rigtig mange penge i grøn energi.

Det gælder Ørsted, mange andre store virksomheder, og det gælder i høj grad mindre virksomheder og startups, der lige nu arbejder på at udvikle nye teknologier, der er altafgørende, hvis vi skal gøres os nogle forhåbninger om at nå de mål, regeringer verden over har sat for sænkningen af deres drivhusgasudslip.

Det ser jeg både i min egen pensionsopsparing, der primært er placeret i grønne aktier, og i høj grad blandt alle de teknologi-startups jeg til dagligt omgiver mig med gennem mit arbejde i DTU Science Park.

Mindre sårbare

Jeg vil derfor plædere for, at vi gentænker, hvordan vi gør grønne virksomheder og investeringer i grønne teknologier mindre sårbare overfor pengepolitiske ændringer. Det kunne f.eks. være langt mere favorable lånevilkår, højere fradrag på investeringer i grønne startups, lavere skat på afkastet af investeringer i grønne virksomheder og lignende.

Vi er afhængige af de virksomheder, der tager ansvar og går forrest i den grønne omstilling, og vi må som samfund gøre alt, hvad vi kan for, at de lykkedes.