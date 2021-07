Fællesskabet har holdt samfundshjulene i gang under krisen. Nu kan det styrke erhvervslivet i det kommende opsving

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Sommerkronikken her er skrevet på forhånd, men når du læser det her, så står solen forhåbentlig højt, og du kan enten nyde et roligt kontor eller en kop kaffe i sommerhuset, mens avisen bliver skim...