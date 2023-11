“Trods kæmpe tab så lider obligationerne i total stilhed”

Hvis du i efteråret 2020 købte en 30-årig amerikansk statsobligation, ville du i dag have tabt 45 pct. Det er tab, der er sammenlignelige med, hvad aktier tabte i den finansielle krise i 2008. Og det er endda for amerikanske statsobligationer, der i teorien er langt sikrere end aktier.

Hvis aktiemarkedet havde smidt 50 pct. af sin værdi over tre år uden at komme tilbage, ville det være på forsiden af Børsen, og investorer ville ikke tale om meget andet. Men den globale nedtur i værdien af obligationer med lang løbetid har ikke fået så meget opmærksomhed. Obligationer lider i stilhed. Tabene er lige så reelle og virkelige. Og i forhold til aktier efter 2008 kan udsigterne til at vinde det tabte tilbage være endnu længere. På nogle måder er stigningen i renterne alvorligere.

Langfristede renter er det, som alle andre investeringer skal måles imod. Det er den diskonteringsfaktor, der afgør, hvad der kan betale sig – og ikke betale sig. Både i finansielle investeringer og i virksomheder og privates investeringsbeslutninger.

Hvorfor får stigningen i renterne så lidt opmærksomhed? Formentlig fordi de flestes obligationsinvesteringer er gemt ned i pensionsordninger og andre investeringer, de sjældent tjekker eller overhovedet er opmærksomme på.

Og så fordi banker og pensionskasser behændigt har kunnet skjule sig bag, at obligationer er klassificeret som “sikre”. Uanset at de var værdisat vanvittigt i 2020. “Hvem kunne have forudset?” er altid forsvaret bagefter. Og argumentet for, at alle skal have en passiv, billig portefølje. Og det er sandt, at det ikke var nemt i 2020 at forudse, om eller hvornår renterne ville stige. Ligesom man ikke kan forudse, om eller hvornår, aktier vil falde når de handler på 20 eller 30 gange indtjeningen.

“ At man ikke kan forudse, om noget vil stige eller falde i morgen, er ikke det samme, som at man ikke kan vurdere, om det er dyrt eller billigt

Men det var ikke svært at konstatere at obligationerne var dyre og dermed mere risikable i 2020 eller 2021. Estimerede term premia – risikopræmien på obligationer – var negative i 2020. Det samme var langfristede real renter – en af de få gange i over 70 års markedshistorie, det var tilfældet. At man ikke kan forudse, om noget vil stige eller falde i morgen, er ikke det samme, som at man ikke kan vurdere, om det er dyrt eller billigt. I den forstand fejlede de fleste institutioner ved at gemme sig bag idéen om det effektive marked. Og de bliver ved med at gøre det i dag.

Det mest vanvittige er selvfølgelig ATP, som ikke alene antog, at markedet var effektivt, og man dermed ikke kunne vide om det går op eller ned i morgen, men at man derfor også kunne lave bedre afkast ved at geare en balanceret aktie- og obligations portefølje. Den indre selvmodsigelse i den filosofi burde være rimeligt klar. ATP lukkede øjnene for, hvad prisen var på det, man købte – og lånte derefter for at købe mere. At det stadigt får lov at passere uden mere opmærksomhed fra politikere eller medier, er mildt sagt bemærkelsesværdigt.

Obligationer er stadigt ikke specielt billige. Dermed er der nok heller ikke meget håb om, at de kommer tilbage til lave renter igen foreløbigt. Det er en ny virkelighed – eller rettere en tilbagevenden til en mere realistisk gammel virkelighed. En virkelighed, det kommer til at tage os mange år at vænne os til.