Kommentar | Carsten Valgreen: Nu kommer nedturen – forhåbentlig lærer Europa af den

Europa er på vej i recession. Enten bliver den dyb, eller også bliver den mild. Og efter den skal der nok komme et opsving, når ECB sætter renten ned igen. Arbejdsløsheden kommer til at stige – mere eller mindre. Og så falder den igen. Det kommer til at gøre ondt – men det er ikke det værste.

Det værste er, at bnp pr. beskæftiget ikke er steget i de seneste fem år, og at indtjeningen i europæiske virksomheder ikke er steget mærkbart de seneste 15 år – selv målt i løbende priser. Europæisk ledighed er lav, men ikke fordi vi har en boomende økonomi.

“ Nu har den lempelige økonomiske politik indhentet os. Vi har et inflationsproblem, som ultimativt kun kan løses med højere ledighed

Den er lav, fordi vi har haft elendig eller ingen produktivitetsudvikling kombineret med lempelig økonomisk politik. Der er ingen ledige ressourcer, økonomien er overophedet, renterne har været for lave, finanspolitikken for lempelig, og inflation har været den naturlige konsekvens.

Nu har den lempelige økonomiske politik i det seneste årti indhentet os. Vi har et inflationsproblem, som ultimativt formentlig kun kan løses med højere ledighed i en lang periode. Når ledigheden stiger, kommer vi for alvor til at se prisen for den underliggende stagnation i produktivitet, manglende innovation og modstand mod forandring i Europa.

Europas manglende dynamik kostede ikke nogen noget, så længe faldende renter drev huspriserne højere og ledigheden lavere. Det er slut nu.

USA har i det mindste erobret den globale dominans af teknologiplatforme. De kan malke vores dopaminafhængighed og udkonkurrere traditionelle medier i resten af verden. Vi betaler dem bogstaveligt talt for, at vores produktivitet forsvinder i endeløs doomscrolling. Måske er det en naturlig konsekvens af aldring og demografi. Måske er det, fordi stigende formuer som konsekvens af faldende renter har skabt illusionen af rigdom, sikkerhed og stabilitet og dermed fjernet incitamentet for forandring.

Måske kan vi være heldige at få en produktiv krise, hvor vi bliver villige til forandre. Til at tage chancer. Til at skabe en økonomi, der tilgodeser unge risikotagere på bekostning af gamle rentierer. Forandring på bekostning af det vi har været vant til.

Man kan håbe, at den kommende krise ryster europæiske politikere og befolkninger tilstrækkeligt til at gribe i egen barm og gøre op med bureaukrati, futile planøkonomiske løsninger på klimaproblematikken og beskyttelse af særinteresser. Men jeg vil ikke satse på det. Det er altid nemmere at give eksterne årsager skylden: Det bliver ECB’s skyld. Eller EU’s. Eller markedets. Eller noget helt tredje.

Tilbage står at nyde nedturen. Det vil stadig være rart at leve i Europa. Vi vil stadigt være rige. Men vi kommer ikke til at blive rigere. Én ting er ret sikkert: Efterspørgslen efter syndebukke vil være stigende, efterhånden som den økonomiske smerte tiltager. Og en del politikere vil hævde, at det er markedets skyld. Eller grådigheden. At netop de kan løse problemet med mere regulering, beskyttelse mod konkurrence udefra og generel planøkonomi.