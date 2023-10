“Ny rekord understreger behovet for flere internationale studerende”

Det er nok de færreste af Børsens læsere, som har misset nyheden om, at vi har passeret en milepæl på arbejdsmarkedet. Der er nu over tre millioner lønmodtagere i Danmark. Et arbejdsmarked i vækst har trukket nye kollegaer ud på arbejdspladserne. Mange af dem er nyuddannede.

I dag får dimittender fra næsten alle de videregående uddannelser deres første job hurtigere end for blot få år siden, viser nye tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Blandt alle kandidater fra 2022 har det for halvdelen højst taget 2,4 måneder at lande deres første fuldtidsjob. Det er en måned mindre end for dimittenderne fra 2019.

Ledigheden for nyuddannede akademikere er derfor faldet. Godt hver femte kandidat fra 2022 var uden arbejde tre måneder efter deres afsluttende eksamen ifølge Akademikernes ledighedsstatistik. Det kan lyde højt, men det er faktisk den laveste ledighed for dimittender i de godt 25 år, der er data for. Til sammenligning var det en tredjedel af kandidaterne fra 2019, der stadig var ledige efter tre måneder.

Afgørende for den grønne omstilling

At få nok kvalificerede medarbejdere er en af de største udfordringer, vi som samfund står med. Udfordringen bliver tilmed større de kommende år, hvor store årgange forlader arbejdsmarkedet, mens de årgange, som begynder på en uddannelse, er små. Antallet af personer i alderen 18 til 24 år vil falde med tæt på 10 pct. over de næste 15 år svarende til et fald på omkring 50.000.

Den udvikling har fået uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund til at ønske sig flere internationale studerende på de danske universiteter. Det er sund fornuft at åbne dørene for flere studerende udefra. Ikke mindst inden for fag, hvor manglen på medarbejdere er størst.

Blandt andet kommer vi til at mangle it-specialister og ingeniører, hvis vi vil i mål med den grønne omstilling. Selv om optaget i år har været stigende på de såkaldte STEM-uddannelser (naturvidenskab, teknologi, ingeniørvidenskab og matematik), vil kandidaterne næppe kunne dække fremtidens efterspørgsel.

Derfor er der i den grad brug for flere udlændinge med STEM-uddannelser. En del af dem vil tage deres uddannelse på danske universiteter. Heldigvis er Danmark et populært land at studere i. Den fordel skal vi forstå at udnytte og oprette flere engelsksprogede studiepladser. Samtidig skal vi sørge for, at Danmark forbliver et attraktivt land at arbejde i for de udlændinge, som allerede er her for at studere.

Det kan vi eksempelvis gøre ved, at uddannelsesinstitutionernes karrierecentre fokuseret hjælper de internationale studerende med at bygge bro i overgangen fra uddannelse til job. Det kan handle om at tilbyde mentorordninger, kontaktpersoner i virksomhederne eller lignende.

De udenlandske studerende er en stor gevinst for Danmark – især hvis de bliver her og arbejder. Vi har brug for mange flere udenlandske hjerner og talenter, hvis vi vil i mål med den grønne omstilling og samtidig sikre fremtidens velstand og velfærd.