Det er på tide, at regeringen indser, at de ikke kan fortsætte deres økonomiske overforbrug og samtidig gøre alvor af reformkursen

Gældsætning under dække af investeringer er et tykt socialdemokratisk røgslør, som vækker min største bekymring for dansk økonomis fremtid. Statsministeren tilkendegiver nu, at hun er klar til et s...