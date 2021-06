Et ønske om lavere skatter skyldes ikke egoisme. Det skyldes snarere omsorg for velfærdssamfundet

Eksklusivt for kunder

I den politiske debat er det legitimt, når venstrefløjspartier argumenterer for højere skatter blot ved at henvise til, hvad de ønsker at bruge pengene på. Partier på den modsatte fløj, som ønsker ...